Un terremoto ha interessato l’Indonesia alle ore 10.49 (ore italiane).

L’area interessata dal sisma di magnitudo 5.7 è Giava. Stando a quanto riporta l’INGV che ha localizzato il terremoto dalla sala sismica di Roma, la scossa è stata avvertita nelle seguenti coordinate geografiche: 7.1260 (latitudine) e 107.7360 (longitudine) ad una profondità di 135 km.

Terremoto Indonesia, le autorità: in corso dei controlli

L’agenzia di geofisica indonesiana BMKG – riporta Reuters – ha fatto sapere che il sisma in questione potrebbe non evolversi in Tsunami. Non sarebbero stati segnalati nell’immediato danni a persone e/o a cose, tuttavia alcuni cittadini residenti a Bandung, città capoluogo della provincia di West Java, hanno spiegato sui social network di aver sentito delle scosse di forte entità. Le autorità di Garut, cittadina situata a 50km dall’epicentro hanno reso noto che sono stati effettuati dei controlli.

Giava sta ancora facendo i conti con il terremoto del 22 novembre

La zona di Giava, lo scorso 22 novembre, aveva dovuto fare i conti con un violento terremoto di magnitudo 5.6, il cui bilancio era stato estremamente drammatico: si parla infatti di 252 morti e centinaia di feriti, di cui molti erano gravi. Non solo. Sarebbero state migliaia le case crollate. Stessa sorte era toccata a quattro scuole.

Danneggiati infine un ospedale e quattro moschee. L’Indonesia è situata lungo la “Cintura di fuoco”, chiamata c0sì perché è qui avvengono frequenti terremoti ed eruzioni vulcaniche. Basti pensare che in questa fascia viene rilevato il 90% dei terremoti mondiali molti dei quali sono profondi.