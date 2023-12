Il bilancio della sparatoria avvenuta in Svizzera è drammatico: il killer è ancora in fuga

Dramma in Svizzera, nel canton Vallese, dove un uomo ha aperto il fuoco questa mattina ferendo una persona e uccidendone altre due. Dalle prime informazioni che arrivano, sembra che l’uomo conoscesse le persone a cui ha rivolto l’arma da fuoco.

Sparatoria in Svizzera: l’aggressione a colpi di arma da fuoco a Sion

Tragedia a Sion, in Svizzera, dove un uomo ha aperto il fuoco contro diverse persone in due punti distinti della città. Al momento non si conoscono i motivi che si celano dietro al folle gesto, ma alcune fonti della polizia riferiscono che il killer probabilemente conosceva personalmente le persone a cui ha sparato. Il primo bilancio è terribile: due morti a cui si aggiunge anche una terza persona ferita.

Sparatoria in Svizzera: il killer è a piede libero

La polizia del canton Vallese ha dispiegato un grande numero di forze su tutto il territorio per dare la caccia al killer che, però, al momento risulterebbe essere ancora in fuga. L’uomo non è ancora stato identificato e questo rende le ricerche più complicate alle autorità. La Procura locale, nel frattempo, ha già aperto un fascicolo di indagine per omicidio.