La guerra in Ucraina è arrivata al 656esimo giorno. Una sempre più apprensiva Kiev ha lanciato il seguente appello all’Unione europea: “Se l’Ue non apre all’adesione sarà un errore devastante per l’Ucraina e per l’Unione europea, perché lancerebbe il messaggio che l’Unione non è in grado di prendere decisioni storiche”. A riferirlo al Consiglio Affari esteri dell’Ue, il ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba.

Ucraina, apprensione per UE

Kuleba ha spiegato come l’Ucraina ha approvato “tre delle quattro leggi” chieste dalla Commissione Europea, al fine di vedere completate le richieste all’interno del rapporto relativo all’apertura dei negoziati di adesione. L’ultima rimanente, ha spiegato il ministro ucraino, è stata depositata in Parlamento. Nel frattempo, il ministro degli Affari esteri russo, Lavrov, ha spiegato tramite una dichiarazione riportata da TgCom24: “Soluzione politica al conflitto? Chiedete a Zelensky”.

Ucraina e Ue, interviene Von der Layen

Intervistata a Le Parisien, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, ha sottolineato: “Una vittoria russa in Ucraina comporterebbe minacce per i suoi vicini europei. Il sostegno a Kiev deve restare incrollabile”.

Ue: in programma la discussione sugli aiuti finanziari all’Ucraina

La prossima riunione del Consiglio europeo, in programma per giovedì e venerdì, sarà caratterizzata dalla discussione su due temi di vitale importanza: gli aiuti finanziari destinati all’Ucraina e l’avvio dei negoziati per l’ingresso di Kiev nell’Unione europea.