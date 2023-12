Nella giornata di domani ci sarà una nuova assemblea straordinaria dell'Onu per il cessate il fuoco umanitario a Gaza

Nonostante le pressioni del segretario generale Antonio Guterres, l’ultima assemblea Onu si era conclusa con un nulla di fatto. Niente ‘cessate il fuoco umanitario a Gaza‘, dunque, una decisione conseguente al veto posto dagli Stati Uniti d’America.

Domani l’assemblea Onu: il veto americano

Alla luce di quanto accaduto lo scorso 9 dicembre, con il veto posto dagli Usa al ‘cessate il fuoco umanitario a Gaza‘, nella giornata di domani si terrà una nuova assmeblea straordinaria delle Nazioni Unite. L’incontro è stato richiesto, nello specifico, dai rappresentanti dell’Organizzazione per la cooperazione islamica e del gruppo arabo. Un testo potrebbe essere approvato, e secondo quanto si apprende, non si discosterebbe poi molto da quello negato venerdì dal veto americano. Ma alcune differenze dovranno essere specificate.

Domani l’assemblea Onu: analogie e differenze nel testo

I punti focali rimangono i medesimi e cioè la “Preoccupazione per la catastrofica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza” e soprattutto il “Cessate il fuoco umanitario“. Il testo che era stato bloccato venerdì scorso era stato defiito “Sbilanciato” dagli americani poiché non citava da nessuna parte il diritto alla difesa di Israele. Inoltre, aveva accusato l’ambasciatore Robert Wood: “Il Consiglio di Sicurezza non vuole condannare gli attacchi terroristici di Hamas” – da qui la decisione di porre il veto.