Alcune importanti figure facenti parte dell’Onu, in primis lo stesso segretario generale Antonio Guterres, si erano espressi molto chiaramente su ciò che sta accadendo in Medio Oriente, definendo la guerra tra Israele e Hamas una vera e porpria “catastrofe“, soprattutto se vista dal punto di vista dei civili di Gaza. La risoluzione del Consiglio di Sicurezza puntava dunque al ‘cessate il fuoco umanitario‘, ma il Testo Emirati ha ricevuto 13 voti a favore e il veto degli Usa che blocca tutto.

Bozza Onu, il veto degli Usa: la votazione

Con il Testo Emirati si puntava al cessate il fuoco umanitario a Gaza, liberando così tutti gli ostaggi detenuti ancora da Hamas, ma allo stesso tempo garantendo la protezione dei civili. La bozza è stata però bloccata da un veto posto dagli Stati Uniti d’America. La Gran Bretagna, invece, si è astenuta, mentre tredici Paesi avevano votato favorevolmente.

Bozza Onu, il veto degli Usa: i motivi della scelta

Le ragioni degli Usa sono state spiegate immeditamente dal vice ambasciatore americano all’Onu Robert Wood: “La fretta di votare ha fatto si’ che il testo sia sbilanciato e ci ha costretto a votare contro. Ad esempio, non capiamo perche’ il Consiglio di Sicurezza non vuole condannare gli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre. E inoltre non menziona il diritto di Israele a difendersi“. Wood ci tiene comunque a sottolineare che nonostante la mancanza di tempo per i negoziati: “Gli Usa si sono impegnati in colloqui seri facendo proposte proattive, come la ripresa delle pause umanitarie“.