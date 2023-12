Medio Oriente, dagli Usa confermano: "Passi in avanti per proteggere civili d...

Medio Oriente, dagli Usa confermano: "Passi in avanti per proteggere civili d...

La risposta di Israele agli attacchi su larga scala compiuti lo scorso 7 ottobre dai terroristi di Hamas non si è fatta attendere e in pochi attimi l’Idf ha iniziato a portare a termine duri raid che si sono concentrati soprattutto sulla zona Nord della Striscia di Gaza. Ora, dopo due mesi esatti dall’inizio del conflitto, la battaglia si è spostata più verso Sud, ma qui le cose dovranno andare diversamente.

Israele-Hamas, proteggere i civili: la speranza Usa

Le Nazioni Unite e l’opinione pubblica di quasi tutto il Mondo non ha visto di buon occhio il trattamente riservato da Israele ai civili palestinesi durante i suoi bombardamenti nel Nord di Gaza. La questione ha aperto delle tensioni tra Onu e Tel Aviv e anche gli Stati Uniti sono stati chiari su cosa deve accadere ora che i combattimenti si stanno concentrando a Sud: “I civili dovranno essere protetti meglio“. E proprio su questo tema, sembra che si siano fatti dei passi in avanti. A confermarlo è stato il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, in un’intervista esclusiva rilasciata ieri al programma ‘King Charles’ in onda sulla Cnn.

Israele-Hamas, proteggere i civili: la situazione

“Israele sta facendo passi importanti per proteggere meglio i civili durante la sua offensiva nel sud di Gaza“ – ha spiegato Blinken – “Ho detto loro molto chiaramente quando ero lì, solo una settimana fa, che non possiamo ripetere nel sud ciò che è accaduto nel nord in termini di danni arrecati ai civili“. Il segretaro di Stato poi scende maggiormente nei dettagli: “Stiamo vedendo zone chiaramente designate da Israele come aree sicure, dove non ci saranno spari o forze armate. Abbiamo visto sforzi per garantire che le persone sappiano che devono spostarsi e non in tutta la città, ma solo in alcuni quartieri. Questo è positivo”.