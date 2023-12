La notizia era già arrivata nel corso della giornata di ieri, l’Idf sarebbe riuscita nell’intento di circondare la casa di uno dei più importanti leader di Hamas, Yahya Sinwar. Le probabilità che effettivamente l’uomo si trovi ancora lì sono basse, e Israele di questo è molto consapevole, ma il premier Benjamin Netanyahu è sicuro: “Presto lui sarà morto“.

Ci troviamo nel centro di Khan Younis, e più precisamente nella strada numero 22, traversa tra la Salah ad Din e la Gamal Abdel Nasser: è qui che l’Idf avrebbe trovato la casa di Yahya Sinwar, uno dei principali leader di Hamas. L’esercito di Israele ha annunciato ieri di aver circondato l’abitazione, ma con tutta probabilità l’uomo non si trova più da tempo al suo interno. Nonostante questo, la notizia serve a dare l’idea che Israele stia continuando ad aumentare la pressione sui terroristi, spingendoli sempre di più verso la sconfitta definitiva. “Sinwar non è in superficie, è sottoterra, non voglio dire dove e come, non dirò altro perché questo non è il luogo per parlare di cose del genere: il nostro compito è arrivare a Sinwar e ucciderlo e farlo il più rapidamente possibile. Punto” – ha dichiarato ai microfoni dei giornalisti il portavoce dell’esercito israeliano, Daniel Hagari.

Circondata la casa del leader di Hamas: parla Netanyahu

“Ieri ho detto che le nostre forze possono arrivare ovunque nella Striscia di Gaza. Oggi stanno circondando la casa di Sinwar. La sua casa potrebbe non essere la sua fortezza e lui potrebbe scappare, ma è solo questione di tempo prima che lo prendiamo” – coì si è espresso sulla questione il premier Benjamin Netanyahu con un video postato su X.