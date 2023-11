Guerra in Ucraina, i successi di Kiev: "Continua a infliggere sconfitte a Mosca"

Kiev è riuscita a rinconquistare molti territori occupati da Mosca all'inizio della guerra in Ucraina

Dall’inizio della guerra in Ucraina datato febbraio 2022 molte cose sono cambiate. In un primo momento, i militari russi erano riusciti a fare breccia nei territori del Paese confinante, ma la controffensiva di Kiev si è fatta giorno dopo giorno sempre più consistente. Secondo la Nato, infatti, l’Ucraina avrebbe ad oggi riconquistato circa il 50% dei territori che erano stati occupati dai nemici.

Guerra in Ucraina, le vittorie di Kiev: l’analisi

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha confermato che nell’Est Europa, la controffensiva ucraina sta creando non pochi problemi ai nemici della Russia: “Le forze ucraine hanno riconquistato il 50% dei territori occupati dall’inizio della guerra e continuano a infliggere sconfitte pesanti a Mosca“. “Questa è una grande vittoria per l’Ucraina. Nel frattempo la Russia è debole economicamente, politicamente e militarmente” – continua ancora il segretario della Nato.

Guerra in Ucraina, le vittorie di Kiev: la resistenza

All’inizio della guerra era difficile immaginare un risvolto simile poichè in molti erano convinti che la Russia di Putin avrebbe dominato incontrastata nel giro di poche settimane. Anche lo stesso Stoltenberg conferma, con sorpresa, questa tesi: “Siamo impressionati dal coraggio, dalla competenza delle forze ucraine. Loro sono stati in grado di infliggere perdite pesanti agli invasori russi, sia in termini di personale e di vittime, ma anche di eliminazione delle capacità di combattimento. Si tratta quindi di risultati significativi“.