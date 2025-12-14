Usa, sparatoria alla Brown University, ci sono morti e feriti: è caccia all'...

Usa, sparatoria alla Brown University, ci sono morti e feriti: è caccia all'...

Terrore alla Brown University a Providence, nello Stato del Rhode Island, dove c’è stata una sparatoria. Ci sono morti e feriti. E’ caccia al killer.

Usa, sparatoria alla Brown University: due morti e nove feriti

Ennesimo episodio di violenza all’interno di un campus universitario americano. Questa volta la tragedia è avvenuta a Providence, nel Rhode Island, dove c’è stata una sparatoria alla Brown University.

Secondo le prime ricostruzioni, un uomo ha aperto il fuoco nei pressi dell’edificio Barus & Holley, struttura di sette piano che ospita le facoltà di Ingegneria e il Dipartimento di Fisica. Al momento della sparatoria erano in corso gli esami. Due studenti sono morti mentre nove sono rimasti feriti, è questi il tragico bilancio comunicato dalle autorità locali. Ora è caccia al killer.

Usa, sparatoria alla Brown University: è caccia al killer

Nel pomeriggio di ieri sparatoria alla Brown University che ha causato due morti e nove feriti. E’ caccia al killer, secondo le prime informazioni sarebbe un uomo di circa 30 anni. La polizia ha diffuso un breve video al fine di identificarlo, video nel quale si vede il sospettato lasciare l’edificio. Il volto non è visibile perché ripreso di spalle ma, secondo alcuni testimoni, il presunto assassino potrebbe aver indossato una maschera mimetica grigia. Al momento sono circa 400 gli agenti impegnati nella ricerca del killer.