La condanna è stata emessa nel merito del processo per associazione con finalità di terrorismo nel quale Yaeesh era imputato, assieme a due suoi connazionali che, invece, sono stati assolti. Si tratta di Ali Irar e di Mansour Doghmosh. L’accusa aveva chiesto 12 anni per il condannato, 9 per Irar e 7 per Doghmosh.

L’Aquila, condannato per terrorismo Anan Yaeesh: urla e tensione in Aula

La Corte d’Assise dell’Aquila ha dunque condannato Anan Yaeesh a 5 anni e 6 mesi di reclusione. Alla lettura della sentenza sono state forti le reazioni da parte di alcuni manifestanti pro Pal. La difesa dei tre imputati aveva chiesto l’assoluzione, contestando l’impianto accusatorio. Ricordiamo che l’inchiesta è partita in seguito a una richiesta israeliana di arresto provvisorio di Yaeesh a fini estradizionali nel gennaio del 2024 (da allora il palestinese si trova in carcere). A marzo dello stesso anno la richiesta di estradizione è stata respinta per il rischio di “trattamenti crudeli, disumani o degradanti”, e “gravi violazioni dei diritti umani.” La Procura ha così deciso di aprire un procedimento in Italia, con l’indagine che si è poi estesa anche Irar e Dogmosh.