Sono due le date per il test di medicina del 2024: il 28 maggio e il 30 luglio

Due date previste per il test di medicina del 2024: il 28 maggio e il 30 luglio. Lo avrebbe deciso il ministero dell’Università nell’anticipazione pubblicata sul sito del Corriere della Sera.

Rispetto allo scorso anno non ci sarà più il meccanismo di equalizzazione perché il test è uguale per tutti, dopo i tanti ricorsi dello scorso anno, ci saranno 60 domande in 90 minuti.

Nel dettaglio, sono previste cinque domande di Logica, 23 di Biologia, 15 di Chimica e 13 tra Fisica e Matematica. Le altre domande, invece, riguarderanno gli studi pregressi dei candidati.

La prova sarà ripetibile e lo studente potrà inserire a fine agosto il risultato migliore per formare la graduatoria per l’assegnazione alle diverse università.

La ministro Bernini ha specificato che ci sarà una banca dati pubblica dei quiz, che uscirà venti giorni prima di ogni data, composta da 5mila quesiti.

Ma per l’esame di quest’anno resta aperta la questione degli studenti di quarta superiore che l’anno scorso si erano cimentati con la prova e avevano ottenuto un risultato utile per la graduatoria: si tratta di circa 3000 studenti che, per effetto della sentenza del Tar, dovranno ripetere l’esame.

I test di medicina: cambiamenti dal prossimo anno

Dall’anno prossimo la ministra Anna Maria Bernini ha già annunciato che il sistema cambierà totalmente.