Negli Stati Uniti d’America, un aereo si è schiantato a Waller County, in Texas, e ha preso fuoco poco dopo l’impatto contro il suolo. Secondo quanto riferito dai media locali, a bordo del velivolo si trovavano 21 persone. Al momento, le informazioni diramate in merito a eventuali vittime e feriti riporta la presenza di un solo ferito tra i passeggeri.

Texas, aereo si schianta a Waller County: il mezzo è avvolto dalle fiamme

Nella giornata di martedì 19 ottobre, intorno alle 12:00 ora locale, è stata segnalata la presenza di un aereo in fiamme. Sulla base delle informazioni diramate dai media locali, il velivolo ha preso fuoco dopo essersi improvvisamente schiantato tra le strade di Mortone e Cardiff, nell’area situata a sud est Waller County poco distante dall’aeroporto esecutivo di Houston, in Texas, negli Stati Uniti d’America.

La localizzazione del drammatico evento è stata confermata dal dipartimento di pubblica sicurezza del Texas.

Texas, aereo si schianta a Waller County: vittime e feriti

Al momento dell’incidente, il mezzo stava trasportando a bordo 21 persone: è quanto prontamente dichiarato dai funzionari del dipartimento di pubblica sicurezza del Texas dopo l’incidente.

I funzionari del DPS, inoltre, hanno rivelato che non risulta la presenza di feriti in condizioni critiche o di vittime in seguito allo schianto dell’aereo.

In considerazione delle prime indiscrezioni trapelate, infatti, sembra che tra i passeggeri a bordo del velivolo sia stata individuata una sola persona ferita.

Texas, aereo si schianta a Waller County: cause dello schianto

In relazione a quanto riferito nei rapporti preliminari, pare che l’aereo sia precipitato nel momento in cui non è riuscito a guadagnare quota dopo aver percorso l’intera lunghezza della pista. Il mezzo è stato identificato come un McDonnell Douglas DC 9-87 con ali fisse e due motori.

Dopo aver ricevuto le segnalazioni relative all’incidente, i vigili del fuoco si sono rapidamente recati sul posto per spegnere le fiamme che stavano consumando il relitto.

La scena è stata documentata con svariate immagini e video che mostrano un alto e denso fumo nero che si innalza dal sito dello schianto.