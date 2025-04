Nella casa di The Couple non mancano le tensioni legate alle prove e le sfide di coppia, che non hanno risparmiato Giorgia Villa e Laura Maddaloni. Infatti, le due sono state protagoniste di un gioco in White Room in cui era in ballo la loro permanenza nel reality.

The Couple, lo scontro tra Giorgia Villa e Laura Maddaloni

Giorgia Villa, vedendo che Laura Maddaloni stava raccontando agli altri in cosa consisteva la prova, si è arrabbiata e l’ha rimproverata. La moglie di Clemente Russo non si aspettava uno sfogo del genere da parte della compagna di gioco. Giorgia, infatti, temendo che la compagna stesse per svelare qualcosa in più sulla prova ha tuonato: “Devi stare zitta! Ci tolgono i punti, stai zitta. Ce l’hanno appena detto, non dobbiamo dire nulla”. Laura, sorpresa dalla durezza del rimprovero, ha cercato di spiegare che stava semplicemente riferendosi ad altro. Giorgia non ha però voluto sentire ragioni: “Ma lo vedi che continui? Stai già dicendo cose in più. Ci hanno detto che non possiamo parlare delle prove“. A quel punto Laura, visibilmente infastidita, ha detto: “Ma ti devi fare una bella camomilla e non un caffè! Ma secondo te io posso dire la prova? Lo so che non possiamo. Questa si è arrabbiata perché non vince le prove. Ma non è che se vinci le medaglie olimpiche, poi vinci queste prove“.

L’esito positivo della lite

Poco dopo la lite, però, Giorgia Villa è tornata in cucina e la judoka, abbracciandola, ha detto: “Dai prendiamoci questa camomilla”. E poi si è chiusa nell’armadio in un momento di sconforto, così che Laura Maddaloni ha cercato di farle coraggio cercando di farle capire cosa aveva sbagliato e cosa non sarebbe dovuto accadere nuovamente. Un gesto molto apprezzato da Villa, dato che si sono subito riconciliate e sono tornate alla normalità.