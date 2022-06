The Ferragnez 2 si farà: l’annuncio di Chiara Ferragni e Fedez via social

Chiara Ferragni e Fedez hanno confermato l'uscita della seconda stagione di The Ferragnez - la serie.

Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato via social l’uscita della seconda stagione di The Ferragnez, la serie di Prime video ispirata alla loro vita.

The Ferragnez 2: la serie

Con enorme entusiasmo Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato la partenza delle registrazioni per The Ferragnez 2, la seconda stagione della serie ispirata alla loro vita.

La prima stagione della serie ha avuto ottimi riscontri ed era incentrata sul periodo che ha preceduto la nascita della seconda figlia della coppia, la piccola Vittoria. Nella serie erano stati inseriti anche numerosi spezzoni del terapia di coppia a cui Chiara Ferragni e suo marito hanno deciso di sottoporsi. Non è dato sapere quali altre tematiche affronteranno all’interno della serie, anche se è probabile che i due parleranno anche della malattia che ha recentemente colpito Fedez (che ha dovuto sottoporsi a un delicato intervento al pancreas).

Probabilmente all’interno della serie potrebbe parlarsi anche della ritrovata amicizia tra il rapper e J-Ax, così come della nascita del nuovo nipote di Chiara Ferragni, il piccolo Edoardo (figlio di sua sorella Francesca). In tanti tra i fan della coppia sono impazienti di saperne di più, ma per il momento è noto solo che la serie uscirà a partire dal 2023 sulla celebre piattaforma di cinema di Amazon Prime.