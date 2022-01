The Freestyle, il proiettore portatile Samsung per la Gen Z

Milano, 5 gen. (askanews) –

https://www.youtube.com/watch?v=bEmZ_WXsyt8

Las Vegas, 5 gen. (askanews) – Dal Ces 2022 Samsung Electronics lancia “The Freestyle”, il proiettore per portare l intrattenimento sempre con sé

Samsung Electronics ha annunciato il lancio di un nuovissimo proiettore portatile dedicato all intrattenimento. Si chiama The Freestyle ed è dotato di tecnologia e flessibilità mai viste, che permettono di offrire immagini ottimali e un intrattenimento senza limiti ai consumatori che desiderano portare con sé ovunque i propri contenuti audio-video preferiti.

The Freestyle si rivolge alle generazioni Gen Z e Millennial e racchiude in un unico dispositivo leggero e portatile un proiettore, altoparlanti intelligenti e un sistema di illuminazione ambientale. The Freestyle pesa solo 830 grammi e trasforma con facilità ogni stanza in una sala cinematografica. A differenza dei proiettori compatti tradizionali, The Freestyle ruota fino a 180° grazie al supporto versatile e consente sempre una riproduzione video in alta qualità: su un tavolo, sul pavimento, sulle pareti o perfino sul soffitto, senza bisogno di schermi aggiuntivi.