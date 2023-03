Fra dolore al nervo sciatico e fede viola non ha esitato, tifoso in malattia era allo stadio a vedere Fiorentina-Juve: licenziato e reintegrato

Un tifoso in malattia che era stato sorpreso allo stadio a vedere Fiorentina-Juve viene licenziato e reintegrato. La La tesi del giudice che ha riconosciuto le sue ragioni è che “andare allo stadio non richiede sforzi particolari”. L’azienda per cui quel tifoso lavorava e lavora lo aveva licenziato. Lui era in malattia ma nel maggio del 2022

era allo stadio Franchi di Firenze, a vedere la partita Fiorentina-Juve.

Tifoso in malattia ma era allo stadio

Secondo il giudice del lavoro di Arezzo Giorgio Rispoli però l’uomo va reintegrato. La toga ha respinto il ricorso della società che aveva impugnato un primo provvedimento di reintegro scaturito da quel curioso storico. L’uomo abita in Valdarno e prima della partita aveva presentato un certificato medico di alcuni giorni. Il motivo? Una sciatalgia che non ha frenato la sua fede viola, tanto che il datore di lavoro ha sostenuto come il dipendente avesse già comprato il biglietto con largo anticipo. Ma allora perché la ditta ha avuto torto?

La sciatalgia non obbliga a restare a casa

Perché la patologia in referto non necessariamente obbliga il dipendente a restare a casa. In quel caso non vi sarebbe valore giuridico della visita fiscale e il caso contrario sancirebbe “un’indebita limitazione della libertà personale, possibile solo per un provvedimento restrittivo dell’autorità giudiziaria”. Il giudice ha quindi chiosato che “andare allo stadio non richiede particolari sforzi”. Licenziamento dunque illegittimo dal giudice ed azienda condannata al pagamento delle spese di giudizio.