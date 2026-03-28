Il campione di golf Tiger Woods è finito nuovamente al centro dell’attenzione dopo un incidente stradale avvenuto in Florida, che ha portato al suo arresto con l’accusa di guida in stato di ebbrezza. L’episodio, che ha coinvolto il ribaltamento del veicolo a seguito di una collisione, riaccende i riflettori sulle vicende fuori dal campo dell’atleta e sulle conseguenze legali legate alla sicurezza alla guida.

Precedenti di Tiger Woods: condizioni e reazioni pubbliche

Non si tratta del primo episodio simile che coinvolge Tiger Woods, già protagonista in passato di altri incidenti automobilistici. Nel 2021 aveva riportato gravi lesioni agli arti inferiori a seguito dell’uscita di strada del suo SUV nei pressi di Los Angeles, un evento che aveva inciso significativamente sulla sua carriera sportiva e sulla sua condizione fisica negli anni successivi. Anche nel 2017 era stato arrestato per guida in stato di ebbrezza, quando la polizia lo aveva trovato addormentato al volante.

La vicenda ha suscitato reazioni anche a livello politico. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato l’accaduto sottolineando il legame personale con il campione: “So solo che c’è stata una brutta collisione e mi dispiace tanto“, aggiungendo poi: “È un mio grande amico e una persona fantastica, ma è in un momento difficile“. Nel frattempo, Woods continua il suo percorso tra recupero fisico e attività agonistica, in un contesto reso più complesso dagli eventi recenti e dalle condizioni di salute che lo hanno già costretto a diversi interventi chirurgici.

Tiger Woods nei guai dopo un incidente stradale: arrestato con gravi accuse

Nel pomeriggio di venerdì, a Jupiter Island (Florida), Tiger Woods è rimasto coinvolto in un sinistro stradale quando la sua Land Rover si è capovolta dopo aver urtato un rimorchio trainato da un camion. Secondo quanto riportato dall’ufficio dello sceriffo della contea di Martin, il veicolo procedeva a velocità sostenuta prima dell’impatto che ha causato il ribaltamento. Le autorità intervenute hanno osservato che il golfista “appariva in evidente stato di alterazione al momento dell’arrivo degli agenti”, motivo per cui è stato sottoposto ai controlli di rito e successivamente arrestato.

Dagli accertamenti è emerso che Woods ha effettuato il test alcolemico con esito negativo, ma si sarebbe rifiutato di sottoporsi all’esame delle urine. Questo elemento ha portato all’accusa di guida in stato di ebbrezza e danneggiamento di proprietà. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, è stato trasferito nel carcere della contea, dove dovrà rimanere per alcune ore in attesa degli sviluppi procedurali. L’incidente, fortunatamente, non ha provocato feriti.