Migliaia di segnalazioni stanno arrivando da tutta Italia perché TIM non funziona, sia per l'accesso a internet da postazione fissa che da mobile.

TIM non funziona.

L’accesso a internet da postazione fissa e da mobile è fuori uso nella giornata di oggi, 5 febbraio. Le segnalazioni sono tantissime e arrivano da tutta Italia.

TIM down: arrivano segnalazioni da tutta Italia

Il periodo buio di operatori e provider, dopo le lunghe vicissitudini di Libero, sta andando avanti e questa volta è toccato a TIM, che non funziona in tutta Italia. Le segnalazioni sono migliaia e riguardano l’accesso a internet da postazione fissa e anche da mobile.

I problemi maggiori arrivano dalle grandi città, come Torino, Milano, Firenze, Bologna, Perugia, Roma, Napoli, Bari, Catania e Palermo. Non sono ancora state rilasciate comunicazioni ufficiali e non si conoscono le cause di questo down.