Timori per il fallimento degli sforzi statunitensi per una tregua in Sudan a causa del flusso di armi

Mentre gli Stati Uniti intensificano le iniziative per ottenere una tregua umanitaria in Sudan all’inizio del nuovo anno 2026, Washington ha lanciato avvertimenti sulle operazioni di trasferimento di armi verso le parti coinvolte nel conflitto, ritenute un ostacolo decisivo al raggiungimento di una cessazione delle ostilità.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha rinnovato l’appello del suo Paese a «raggiungere una tregua umanitaria in Sudan, poiché il nuovo anno rappresenta un’opportunità per farlo», esortando gli Stati a utilizzare la propria influenza per favorire la pace. Rubio ha spiegato che l’obiettivo immediato di Washington è fermare i combattimenti prima dell’inizio del nuovo anno, così da consentire alle organizzazioni umanitarie di far arrivare gli aiuti.

«Riteniamo che il nuovo anno e le festività imminenti offrano una grande opportunità a entrambe le parti per concordare una tregua, e stiamo facendo tutto il possibile in tal senso», ha aggiunto Rubio, mettendo però in guardia dal fatto che alcuni Paesi continuano a fornire armi alle parti in conflitto, anche attraverso spedizioni.

A pochi giorni dalla conferma dell’intervento del presidente Donald Trump per fermare la guerra in Sudan, il capo della diplomazia statunitense ha ribadito di credere che «gli attori esterni abbiano leva e influenza sugli attori sul terreno per realizzare questa tregua umanitaria», sottolineando che Washington è fortemente concentrata su questo obiettivo.

Dal metà aprile 2023, il Sudan è teatro di una guerra tra l’esercito di Port Sudan, che gode del sostegno dei Fratelli Musulmani, e le Forze del Rapid Support riunite nel cosiddetto “Alleanza Tasis”. Il conflitto ha provocato decine di migliaia di morti, lo sfollamento di circa 13 milioni di persone e una carestia diffusa.

Voli su Port Sudan

Le operazioni di trasferimento di armi menzionate dal segretario di Stato USA coincidono con il monitoraggio, da parte di un team dell’IGAD, dei dati di navigazione aerea che mostrano un aumento insolito dei voli cargo in arrivo all’aeroporto internazionale di Port Sudan, provenienti in particolare dall’aeroporto di Istanbul.

Seguendo i registri e i movimenti di carico nello scalo di Port Sudan—controllato dall’esercito guidato da Abdel Fattah al-Burhan—nel periodo tra il 1° e il 17 dicembre sono stati individuati almeno 16 voli cargo provenienti da diverse città, soprattutto Istanbul. A dominare sono stati i Boeing 737F, seguiti da Airbus A320 e da un Ilyushin Il-76 di fabbricazione russa.

Secondo osservatori, la natura di questi voli turchi andrebbe oltre il normale traffico commerciale e sarebbe legata al trasporto di equipaggiamenti o forniture logistiche. I dati IGAD indicano infatti un’impennata improvvisa: dai quattro voli della prima settimana di dicembre ai 12 registrati tra l’8 e il 16 dicembre, ovvero il triplo nello stesso mese e senza una crescita graduale.

Il confronto con novembre rafforza questi sospetti: otto voli in tutto il mese contro 16 in appena due settimane di dicembre. Ciò fa ipotizzare l’esistenza di un vero e proprio ponte aereo connesso a sviluppi sul terreno o a preparativi militari, anche alla luce dell’arrivo di aerei cargo con diversi numeri di registrazione nello stesso periodo.

L’intensificazione dei voli segnala un possibile cambiamento strategico dell’esercito di Port Sudan e dei suoi alleati, coincidente con il fallimento delle proposte di tregua internazionale e con l’aggravarsi delle perdite militari dopo la caduta di El-Fasher, Babanusa e del giacimento petrolifero di Heglig nelle mani dell’Alleanza Tasis.

Armi e droni

La piattaforma Sudan News ha confermato di recente l’atterraggio di tre aerei turchi a Port Sudan, due cargo e uno privato, tutti decollati da Istanbul. Il sito ha citato l’analista politico turco Yamuta Kakkari, esperto del Corno d’Africa, secondo cui «sono in corso movimenti regionali destinati a cambiare gli equilibri di potere in Sudan, soprattutto dopo l’ingresso di armi qualitative sul campo».

Un rapporto del Gruppo di esperti delle Nazioni Unite, presentato al Consiglio di Sicurezza lo scorso luglio, aveva già segnalato la fornitura di nuove armi turche all’esercito di Port Sudan, rinnovando i timori di violazioni dell’embargo internazionale. Il documento citava il recupero di armi di fabbricazione turca—tra cui fucili BRG Savunma BRG-55 e HUSAN Arms MKA-556—in possesso dell’esercito e di gruppi a esso affiliati.

La commissione ONU ha avvertito che la circolazione di queste armi aggrava la violenza in Sudan, dove l’esercito e le milizie alleate sono accusati di gravi violazioni dei diritti umani, sfollamenti forzati e attacchi sistematici contro i civili.

Dall’inizio della guerra, scuole, mercati e siti civili sono stati colpiti da droni del tipo Akinci prodotti dalla società turca Baykar, utilizzati dall’esercito di Port Sudan nelle operazioni aeree soprattutto nelle regioni del Darfur e del Kordofan. L’esercito nega di aver preso di mira civili o mercati.

Il 1° ottobre scorso, il quotidiano sudanese Al-Jamahir ha riferito che le difese aeree dell’Alleanza Tasis hanno abbattuto un drone turco Bayraktar-Akinci nei cieli di El-Fasher, nel Darfur Settentrionale. Nei mesi precedenti, l’Alleanza aveva annunciato l’abbattimento di diversi droni dello stesso tipo a El-Fasher e in varie aree del Kordofan, confermando il rafforzamento delle proprie capacità di difesa aerea.

A corroborare le accuse sulla fornitura di droni Akinci all’esercito sudanese, un’inchiesta del Washington Post pubblicata a gennaio ha rivelato che Baykar avrebbe consegnato droni e missili a Port Sudan a partire da settembre 2024, nell’ambito di una spedizione segreta supervisionata da un team dell’azienda sul territorio sudanese. Secondo i documenti ottenuti dal quotidiano—tra messaggi, registrazioni, foto, video e registri finanziari—le forniture, per un valore minimo di 120 milioni di dollari, includerebbero otto droni TB2 e centinaia di testate, consegnati all’esercito sudanese nel 2024.