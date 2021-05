Tina Cipollari, la famosa opinionista di Uomini e Donne, ha una sorella che non tutti conoscono. Il suo nome è Annarita.

Uno dei personaggi più amati e apprezzati della televisione italiana è, senza dubbio, Tina Cipollari. L’esuberante opinionista di Uomini e Donne, ogni pomeriggio entra nelle case di milioni di italiani, ed è ormai diventata parte della quotidianità di italiani ed italiane.

Da ormai più di 10 anni, l’esuberante opinionista di Maria De Filippi, è diventata l’acerrima nemica di Gemma Galgani. Come tutti i fan e spettatori della trasmissione televisiva sanno, infatti, le due sono completamente opposte e non manca mai occasione, neanche la più piccola, per poter discutere e provocarsi a vicenda. Se negli studi di Uomini e Donne, Tina Cipollari, si diletta a commentare le avventure amorose di Gemma e degli altri corteggiatori e tronisti, fuori, è una donna molto diversa rispetto a come appare.

Tina Cipollari: la sua famiglia

Come tutti sanno, Tina Cipollari è stata legata per molti anni ad uno degli hairstylist più famosi d’Italia, Kikó Nalli. Con lui, la Cipollari ha passato più di venti anni di matrimonio, dal quale sono nati tre figli, a cui sono entrambi molto legati. Quello che non tutti sanno, però, è che nella vita di Tina c’è anche una sorella. Il suo nome è Annarita. Il rapporto tra le due sorelle, però, non è mai stato sempre rose e fiori.

Tanti, infatti, sono stati i momenti in cui le due si sono allontanate. Per quanto le due donne abbiano tenuto abbastanza lontano dai riflettori le loro vicissitudini famigliari, qualcosa su rapporti turbolenti e riappacificazioni è filtrato tra gli organi di stampa.

Tina Cipollari: ecco chi è la sorella Annarita

Annarita ha otto anni più di Tina e anche lei è nata a Viterbo. Al contrario della sorella, la signora ha sempre vissuto lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere. Qualcosa in più su di loro, l’ha rivelata il sito DonnaMagazine. “Entrambe bionde, lo sguardo è fiero di chi non maschera la propria propensione a pungere. La stessa Tina non ha mai nascosto più di tanto che tra loro due le cose sono sempre state un continuo tira e molla di riavvicinamenti e allontanamenti ma la cosa nasce sin dall’infanzia. Annarita ha sempre adorato il cognato Kikko, non l’ha mai negato e ciò sembra avere disturbato Tina durante le fasi di allontanamento della coppia, solamente poco più di un anno fa”.

Tina Cipollari e il rapporto con la sorella

Annarita Cipollari era in un certo senso venuto alla ribalta circa due anni fa, in occasione della partecipazione di Kikó Nalli alla sedicesima edizione del Grande Fratello, condotto da Barbara d’Urso. Da sempre ha difeso il cognato, tanto è vero che, in occasione della loro separazione, la Cipollari aveva raccontato ad un settimanale, di non aver gradito l’intomissione della sorella in un momento così delicato per la sua vita familiare.