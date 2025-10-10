Tir in avaria blocca l’A1: traffico in tilt e lunghe code

Poco prima delle 16, un tir in avaria ha causato il blocco temporaneo dell’A1 Milano-Napoli tra Arezzo e Monte San Savino. La chiusura ha interessato entrambe le direzioni, provocando rallentamenti significativi e code chilometriche. Le operazioni di soccorso sono state immediatamente attivate, coinvolgendo Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e personale di Autostrade per l’Italia.

Tir in avaria blocca l’A1: percorsi alternativi e situazione del traffico



Chi viaggia verso Roma deve uscire ad Arezzo e percorrere la viabilità ordinaria fino a Monte San Savino, con possibilità di anticipare l’uscita a Valdarno per evitare code più lunghe. In direzione Firenze, l’uscita obbligatoria è a Monte San Savino, rientrando poi ad Arezzo.

Sul resto dell’Autosole, si segnala traffico intenso tra Firenze e Prato Est e rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Tutti i mezzi di soccorso e il personale autostradale rimangono operativi per gestire la situazione.

Il camion, alimentato a gas naturale liquefatto, si è fermato al km 364 sulla carreggiata nord, causando la chiusura preventiva del tratto per precauzione, a seguito del danneggiamento del serbatoio del mezzo. Dopo circa un’ora e mezzo, la carreggiata in direzione Roma è stata riaperta, mentre resta interdetta quella verso Firenze.

Sul tratto chiuso verso Firenze si registrano attualmente 10 km di coda, così come 10 km tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma, dove agli automobilisti bloccati incolonnati viene distribuita acqua.