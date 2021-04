Un tir è finito in bilico sopra i tetti di alcuni magazzini in provincia di Palermo. Evacuate sei famiglie residenti in una palazzina adiacente.

Attimi di paura a Caccamo, in provincia di Palermo, dove nella mattinata del 16 aprile un tir è rimasto in bilico sul tetto di alcuni magazzini per cause ancora in corso di accertamento. Il mezzo pesante si trova sospeso a ridosso di una palazzina abitata da sei famiglie, che sono state successivamente fatte evacuare dai carabinieri e dai vigili del fuoco accorso sul posto.

Palermo, tir in bilico sui tetti di un magazzino

Stando ai primi accertamenti, non sarà facile spostare il tir dal luogo dov’è rimasto incastrato, tanto che i pompieri sono stati costretti a far intervenire una grossa gru nel tentativo di far smuovere il mezzo.

Nel frattempo alcuni residenti hanno raccontato quanto accaduto: “Abbiamo sentito un forte boato verso le 8.30.

Sembrava un grosso tuono. Poi siamo stati chiamati dai carabinieri che hanno invitato tutti ad uscire da casa. Siamo davvero preoccupati perché il mezzo potrebbe ancora cadere e finire sulla palazzina. Siamo molto spaventati. Siamo dovuti uscire di corsa da casa. E’ una mattinata che non dimenticheremo mai”. Al momento le famiglie sono in attesa di poter rientrare nelle loro abitazioni.

Analogo incidente a Catania

Nella stessa mattinata un incidente molto simile è avvenuto a Belpasso, in provincia di Catania, dove un camion si è schiantato contro il gazebo di un bar provocando un ferito.

Sulla base di quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il mezzo pesante avrebbe avuto un malfunzionamento ai freni che lo ha portato a sfondare la pensilina del locale

Nel tragitto, il mezzo ha travolto alcune auto in sosta investendo anche un passante, che a causa delle ferite riportate è stato successivamente trasportato presso l’ospedale di Catania in elisoccorso. Gli agenti stanno al momento indaganto sul conducente del camion, che ha seguito dell’incidente si è dileguato facendo perdere le proprie tracce.