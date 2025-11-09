Doveva essere uno banale scherzo notturno per strappare qualche risata ma è ben presto degenerato trasformandosi in un acceso litigio. É quanto successo nelle scorse ore all’interno della casa del Grande Fratello, e non è bastato il repentino intervento della regia che ha subito cambiato inquadratura. Si sono sentite urla e grida e, anche nelle ore successive, gli strascichi dello scontro sono risultati subito evidenti.

Ecco che cosa è successo.

Grande Fratello, scherzo finisce male: scoppia la lite nella casa

Tutto è iniziato quando nella nottata di venerdì Francesca Carrara, insieme a Giulia Soponariu e Jonas Pepe si sono avvicinati a Donatella Mercoledisanto allo scopo di puntarle il phon con l’aria calda al massimo in faccia mentre la tenevano ferma. La reazione della concorrente non si è fatta attendere: Donatella ha chiesto aiuto dicendo loro di fermarsi: “Basta, soffro di claustrofobia”. La situazione è però degenerata e ci sarebbe anche stata una tirata per i capelli.

Per ore Donatella non ha parlato con i tre gieffini ignorandoli anche per via del presunto scontro fisico dovuto all’alta tensione del momento. Il confronto tra Francesca e Donatella è arrivato nella notte di sabato: “Da donna adulta guardami! Mi hai tirato il cancellino, mi hai presa per i capelli – ha accusato la prima – Seria, se io ti avessi tirata per i capelli, tu come avresti reagito? Dimmelo seriamente, ti prego! Un conto è giocare senza mani, un altro è reagire usando le mani. Sei permalosa e hai avuto una reazione troppo forte”. E ancora: “Tu non puoi prendere una persona per i capelli, quello è mettere le mani addosso a una persona, tu questo non lo puoi fare! Io per i capelli non ti prenderei mai, hai fatto una pessima figura. Abbiamo capito che con te non si può giocare. Io non ti ho salutata la mattina dopo? Eh ci credo, mi hai preso per i capelli. Donatella ma scherzi?! È folle quello che hai fatto. Non mi puoi prendere per i capelli, sono gesti brutti che non si fanno“.

Lite al Grande Fratello: le scuse di Donatella

A quel punto Donatella ha chiesto scusa a Francesca pur spiegando il motivo del gesto ovvero una conseguenza del fatto che in quel momento si trovava nel panico: “Tu mi hai puntato il phon in faccia! Ti ho tirato i capelli? Ti ho tirato prima il braccio per chiederti aiuto. Volevo chiederti aiuto. Magari ho sbagliato, sono molto permalosa. Ti ho tirato prima il braccio, tu non mi hai aiutato e dopo magari ti ho tirato i capelli. Comunque tu non mi hai salutato stamattina. Però ero in ginocchio per terra e chiedevo aiuto. Comunque ho sbagliato, ti chiedo scusa per il gesto dei capelli. Però mi mancava l’aria, soffro di claustrofobia, mentre tu mi puntavi il phon in faccia“.