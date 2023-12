Tiziano Ferro trattiene le lacrime: "Un Natale diverso, non riesco a cantare e fare musica"

Tiziano Ferro ha aggiornato i fan sulle sue condizioni durante quello che sarebbe stato per lui un Natale particolarmente difficile.

Tiziano Ferro: il primo Natale da solo

Appena un anno fa Tiziano Ferro si è separato da suo marito Victor Allen, con cui era convolato a nozze nel 2019 e con cui ha adottato i suoi due figli, Margherita e Andres. Dopo la separazione il cantante non ha nascosto di stare vivendo un periodo particolarmente difficile e nelle ultime ore ha aggiornato i fan affermando:

“Lo so che vi aspettavate il karaoke di Natale, ma è un anno un po’ particolare. Ultimamente non riesco a cantare, non riesco a scrivere, non riesco a fare musica”, e ancora: “Pochi giorni fa ho registrato la performance con la fantastica Elisa, ho cantato e ho pensato che tutto si fosse sbloccato, ma finita quella performance è andata via la voce per un po’ e quindi ho capito che il mio corpo e la mia voce mi stavano dicendo che li devo rispettare (…) Se è vero che da un periodo di distruzione arriva sempre una rinascita, io sono qua per dirvi che sono certo che quest’anno sarà pieno di cose nuove che spero di fare con voi. È stato un anno speciale, molto difficile, ma non mi permetto assolutamente di lamentarmi di fronte al fatto che ci sono molte persone che soffrono, mentre io sono qui e ho comunque la possibilità di ammirarvi, anche se da lontano amici miei. Torneremo vicini. Non sono triste, sono positivo perché la mia famiglia siete voi, sono i miei bambini. È semplicemente un Natale diverso”. Sui social in tanti gli hanno espresso la loro solidarietà, e sono impazienti di saperne di più sulle sue condizioni.