Tiziano Ferro, vengono a galla le cause del divorzio da Victor Allen: i due erano in crisi da mesi.

Soltanto qualche giorno fa, Tiziano Ferro ha annunciato il divorzio dal marito Victor Allen. Il cantante è stato costretto ad annullare tutti gli impegni di lavoro in Italia per non lasciare i figli, ma non ha svelato le cause dell’addio. Nelle ultime ore, però, sono comunque venute a galla.

Tiziano Ferro: le cause del divorzio da Victor Allen

Tiziano Ferro e Victor Allen, nonostante l’adozione dei due figli, hanno deciso di divorziare. Ad annunciare l’addìo è stato il cantante di Latina, con un post affidato a Instagram. Ha spiegato che in questo delicato momento non può lasciare in America i bambini, motivo per cui ha annullato tutti gli impegni di lavoro in Italia. Nessun accenno alle cause che hanno portato al divorzio. Al posto di Tiziano, però, le ha svelate il settimanale Oggi.

Perché Tiziano e Victor si sono lasciati?

La rivista ha ascoltato due uomini molto vicini a Tiziano e Victor. A loro dire, le cause del divorzio sono da rintracciare in uno “scontro culturale” e una inconciliabilità nella visione della vita e dei rapporti. Non solo, secondo Oggi la crisi tra Ferro e Allen andava avanti da mesi e non è stato un fulmine a ciel sereno.

Tiziano Ferro a pezzi per il divorzio da Victor

Il settimanale Oggi ha aggiunto che l’arrivo dei due figli Margherita e Andreas non è riuscito ad avvicinare Tiziano e Victor. Anzi, le differenze tra il cantante e il marito sono aumentate ancora di più. “Ne ha acuito le crepe piuttosto che appianarle“, ha scritto la rivista. Al momento, Ferro non ha rilasciato altre dichiarazioni in merito al divorzio, ma quanti lo conoscono bene hanno rivelato che sta provando “un grande dolore“.