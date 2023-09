Tiziano Ferro annuncia il divorzio dal marito Victor: le parole

Con un comunicato affidato ai social, Tiziano Ferro ha annunciato il divorzio dal marito Victor Allen. Il matrimonio è stato celebrato nel 2019 e, poco dopo, sono diventati genitori di due splendidi bambini.

Matrimonio al capolinea per Tiziano Ferro e Victor Allen. Il cantante ha annunciato il divorzio ai fan sui social, annullando tutti gli impegni che aveva preso per i prossimi mesi. Ha esordito:

“Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia. Perché non saprei fare diversamente, perché di voi mi fido. Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L’ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio”.

Tiziano ha proseguito:

“È un momento delicato, in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me. In questo momento non posso lasciarli e non posso portarli con me in Italia”.