Tiziano Ferro: le parole del migliore amico dopo l'annuncio di divorzio

Roberto Casalino, uno dei migliori ed intimi amici di Tiziano Ferro, ha rotto il silenzio dopo che il cantante ha annunciato la sua separazione da Victor Allen.

Tiziano Ferro: il messaggio dell’amico dopo l’addio a Victor Allen

Tiziano Ferro ha appena annunciato il suo addio a Victor Allen, il marito con cui era convolato a nozze nel 2019 e con cui ha adottato i suoi due figli, Margherita e Andres. In tanti tra i fan dei social hanno espresso il loro calore e la loro vicinanza al cantante difronte al suo doloroso annuncio e tra questi vi è stato anche Roberto Casalino, suo storico ed intimo amico.“E se potessi azzerare le distanze, in questo momento, ti abbraccerei fortissimo come ho sempre fatto”, ha scritto Roberto Casalino in un commento sui social.

In passato lo stesso Tiziano Ferro ha parlato del suo rapporto speciale con l’amico con cui è cresciuto e ha detto: “Non avrei mai potuto sopravvivere all’adolescenza senza Roberto. E posso dire viceversa. Eravamo due cose che non appartenevano a niente negli anni ’90. Tutti andavano in discoteca, bevevano, noi bevevamo i nostri cappuccini e scrivevamo canzoni. Andavamo nelle sale di incisione, a vedere i concerti. E poi il mondo interiore. Io ho capito subito che con lui potevo parlare della confusione, anche quando non ce la raccontavamo per quello che era”. In tanti tra i fan dei social sono curiosi di saperne di più sull’amicizia tra i due e sulla loro storia.