Tom Holland e Zendaya incantano a Londra per il nuovo Spider-Man

Roma, 6 dic. (askanews) – Tom Holland e Zendaya hanno incantato sul red carpet del nuovo film “Spider-Man: No Way Home” a Londra.

I due attori, entrambi 25enni, hanno posato insieme per i fotografi: lui con camicia a righe, giacca di pelle e stivaletti, lei con blazer grigio e ricami in argento scintillante, con enormi orecchini a ragnatela e un motivo sulle calze e la giacca che le richiamava, in tema con il film.

I due dopo mesi di indiscrezioni sono usciti allo scoperto come coppia e si sono lasciati andare a sguardi e sorrisi davanti a tutti. Con loro anche l’attore Jacob Batalon che nel film interpreta Ned, l’amico di Spider-Man. Il film chiude la trilogia guidata da Tom Holland e arriverà nelle sale il 15 dicembre.