Alessia Marcuzzi è in festa per il notevole traguardo raggiunto da suo figlio Tommaso Inzaghi, il quale, a soli 23 anni, ha ottenuto la licenza da procuratore sportivo FIFA dopo essersi laureato in Business con specializzazione in Economia presso l’Università di Westminster di Londra.

Tommaso Inzaghi, verso la carriera da procuratore sportivo

È stato Federico Pastorello, agente FIFA e procuratore sportivo, a rendere pubblico questo importante passo nella carriera di Tommaso. La gioia e l’orgoglio di Alessia sono stati evidenti quando ha condiviso sui suoi profili social il post di Pastorello, aggiungendo emoji a forma di cuore e applausi.

I fan hanno riversato congratulazioni e commenti positivi sotto il post di Pastorello, sottolineando l’eccezionalità del traguardo di Tommaso. La stessa Alessia Marcuzzi ha espresso la sua felicità attraverso numerosi cuori nei commenti al post.

Tommaso Inzaghi diventa procuratore: l’annuncio

Tommaso Inzaghi, nato il 29 aprile 2001 dalla relazione tra Alessia Marcuzzi e Simone Inzaghi, attuale allenatore dell’Inter campione d’Italia, sta facendo parlare di sé non solo per i suoi successi accademici e professionali, ma anche per la sua presenza sui social media, dove è molto apprezzato.

Dopo essersi laureato nel luglio 2022, Tommaso vive tra Londra, Roma e Milano, costruendo la sua carriera nel mondo dello sport, seguendo le orme di suo padre e dello zio, l’ex attaccante azzurro Pippo Inzaghi, attualmente allenatore della Salernitana.

Questo importante traguardo segna solo l’inizio della promettente carriera di Tommaso Inzaghi nel mondo dello sport, evidenziando la sua dedizione e il suo impegno nel seguire la tradizione familiare nel calcio.