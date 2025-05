Un’intervista sincera

Tommaso Zorzi, conduttore e influencer milanese, ha recentemente rilasciato un’intervista a Fanpage.it, dove ha aperto il suo cuore su vari aspetti della sua vita. Tra confessioni personali e riflessioni sul mondo dello spettacolo, Zorzi ha parlato della sua esperienza con la cocaina, rivelando di averne fatto uso in passato, ma senza mai diventare dipendente.

“È stato un periodo rock and roll della mia vita che mi porto dentro”, ha dichiarato, sottolineando come non si vergogni di questa parte della sua storia.

La vita sentimentale di Zorzi

Oltre alle sue esperienze con le sostanze, Zorzi ha discusso anche della sua vita sentimentale, definendola “sfortunata”. Ha raccontato di aver vissuto situazioni bizzarre, come quella in cui ha scoperto che la persona con cui stava uscendo era già fidanzata. Nonostante le difficoltà, Zorzi ha recentemente trovato un nuovo interesse amoroso in Andrea Consalvo, un ragazzo lontano dal mondo dello spettacolo. “Preferirei che non fosse paparazzato”, ha affermato, evidenziando il suo desiderio di mantenere la vita privata al riparo dai riflettori.

Riflessioni sui reality show

Un altro tema affrontato da Zorzi è il declino dei reality show in Italia. “Dopo vent’anni, è normale che l’interesse diminuisca”, ha spiegato, aggiungendo che molti partecipanti oggi cercano la fama per motivi sbagliati. Secondo lui, le dinamiche all’interno dei reality sono diventate eccessivamente calcolate e spesso si assiste a sceneggiate poco autentiche. Zorzi, che ha partecipato a programmi come il Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi, ha espresso preoccupazione per la direzione che stanno prendendo questi format, sottolineando la necessità di un ritorno a contenuti più genuini.