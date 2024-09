Tony Effe riconferma la relazione con De Lellis: l'immagine crea un putiferio.

Contrariamente a quanto pensato da molti che ritenevano la loro relazione un capriccio estivo, sembra che la storia tra Tony Effe e Giulia De Lellis stia diventando sempre più seria. Il rapper ha deciso di rivelare la sua relazione con l’influencer di Pomezia, cosa che solitamente evita. Ha recentemente pubblicato un post in cui ringrazia i fan per il successo ottenuto nei mesi estivi, compresi concerti esauriti e il suo singolo estivo “Sesso e Samba“. Tra le foto postate, ce n’è una con Giulia De Lellis. Nella foto, Tony e Giulia sono in auto: lui si copre il volto, lei gli stringe amorevolmente il braccio. Il rapper ha scritto: “È stata un’estate meravigliosa, grazie a tutti”, incluso evidentemente la De Lellis tra le ragioni del suo estivo indimenticabile. Questo gesto ha sorpreso molti e sembra una conferma ufficiale della sua storia d’amore con Giulia De Lellis, confermando a molti i sospetti di un loro fidanzamento ufficiale. Ricordiamo che la De Lellis e Tony Effe sono stati visti insieme per la prima volta lo scorso giugno a Napoli, dopo un concerto di Geolier. All’inizio, pochi avevano creduto al pettegolezzo poiché la coppia si conosce da tempo e ha molti amici in comune. I rumor sono divenuti più insistenti dopo il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dove Tony e Giulia sono stati avvistati in atteggiamenti molto intimi.

All’inizio il cantante smentì le voci, ma successivamente lui e Giulia sono stati visti insieme numerose volte. La De Lellis ha anche iniziato a partecipare assiduamente ai suoi spettacoli. Di recente, in un colloquio con Cosmopolitan, Giulia ha rivelato di avere un legame sentimentale senza entrare nei dettagli. Tuttavia, è stato Tony Effe stesso a confermare il loro rapporto amoroso su Instagram, facendo diventare lo scatto virale e proiettando la coppia tra le più discusse e seguite online. Non ci resta che aspettare per vedere come si sviluppa la loro storia.