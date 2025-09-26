Negli ultimi anni, il volto di Tony Effe ha subito cambiamenti che hanno catturato l’attenzione di fan e specialisti. Tra videoclip e riflettori, resta il mistero dei suoi presunti interventi estetici. Filler, botox e ritocchi mirati: a fare chiarezza è un medico estetico che svela tutti i dettagli.

L’evoluzione della chirurgia estetica maschile

La medicina estetica continua a evolversi, così come le tendenze legate ai ritocchi cosmetici.

In una recente puntata di Say Waaad, il Dottor Jacopo Gardellin ha approfondito proprio questo tema, spiegando le differenze tra le richieste degli uomini e quelle delle donne che si rivolgono ai professionisti del settore.

Secondo il medico, gli uomini prediligono interventi discreti, mirati a migliorare l’aspetto senza stravolgerlo, con l’obiettivo di rendere il volto più mascolino senza rendere evidente il ricorso a trattamenti estetici. Tra i pazienti che si affidano a tali procedure vi sarebbero anche volti noti come quello di Tony Effe, il rapper finito spesso sotto i riflettori non solo per la carriera, ma anche per il suo aspetto fisico.

I ritocchi di Tony Effe: tra botox, filler e muscolatura definita

Gardellin ha rivelato che Tony Effe avrebbe ricorso a botox, filler e persino a trattamenti con testosterone per modellare il volto e la fisicità in modo rapido e mirato.

“Per un fisico così definito e con quel volume muscolare si ottiene con degli aiuti, sì anche il testosterone. Lo chiedono anche a me, io sono un medico e posso prescriverlo. Gira molto e il suo uso è molto più frequente di quello che si possa pensare“.

Anche altri esperti, come Genny Urtis nella rubrica Bisturi Fatale, hanno confermato che il rapper abbia aumentato il volume della mandibola, levigato il volto, e migliorato il sorriso, probabilmente con faccette dentali e trattamenti specifici per labbra e pelle.