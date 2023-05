Tori Bowie, campionessa olimpica, è morta a soli 32 anni. Il corpo della donna è stato trovato senza vita nella sua abitazione, in Florida.

Tori Bowie, campionessa olimpica morta a 32 anni: “Siamo devastati”

Lutto nel mondo dell’atletica, ma non solo. Tori Bowie, dopo gli incredibili successi in pista, era diventata un punto di riferimento per la comunità afro-americana negli Stati Uniti. La campionessa è morta a soli 32 anni. Il suo corpo è stato trovato senza vita nella sua casa, in Florida. Per il momento non è trapelato nulla sulle cause del decesso. “Siamo devastati dal dover condividere la triste notizia della morte di Tori Bowie. Abbiamo perso una cliente, una cara amica, una figlia e una sorella. Tori era una campionessa, un faro di luce che brillava così intensamente” ha dichiarato la sua agenzia Icon Management. Un fato anche per i suoi 43 milioni di followers, che seguivano la sua attività da atleta e da modella.

Tori Bowie: chi era

Tori Bowie, vicecampionessa olimpica nei 100 metri a Rio 2016, dove ha conquistato il bronzo nei 200, due volte medaglia d’oro in staffetta ai Giochi e ai Mondiali di Londra 2017, dove si è laureata anche campionessa del mondo nei 100. Sono tanti i successi che l’hanno resa la velocista più famosa negli Stati Uniti. Bowie era stata accostata ad una grande del passato, Florence Griffith-Joyner, per le vittorie e la capacità di attrarre interesse anche fuori dal mondo dell’atletica.

Tori Bowie è diventata fonte di ispirazione per la sua storia di riscatto. Lei e la sorella sono state adottate e cresciute dalla nonna biologica. Grazie alla passione per l’atletica, Tori ha ottenuto una borsa di studio per la Mississippi University e da lì sono partiti i suoi successi. “Mi si spezza il cuore per la famiglia di Tori Bowie. Una rivale fonte di luce. La tua energia e il tuo sorriso saranno sempre con me” ha scritto Shelly-Anna Fraser-Pryce, la sua “rivale” storica.