Torino, 33enne e madre di quattro figli muore dopo un cesareo: aperta un'inchiesta

È una vera e propria tragedia quella che si è consumata a Torino nella notte tra il 25 e il 26 aprile 2023. Una donna di 33 anni e madre di quattro figli, che era incinta del quinto, è morta all’ospedale di Moncalieri dopo un cesareo. Sul caso è stata aperta un’inchiesta.

Torino, madre di quattro figli muore dopo un parto cesareo: i dettagli

Dramma a Torino, è qui che una giovane donna di 33 anni, Meriem Mauris, ha perso la vita dopo un cesareo all’ospedale Moncalieri, nella notte tra il 25 e il 26 aprile 2023.

In seguito all’esposto presentato dal marito della vittima, la Procura di Torino ha aperto un’inchiesta sul caso.

La corsa in ospedale, il parto e la morte: ecco cos’è accaduto nel dettaglio

Meriem Mauris era incinta del suo quinto figlio ed era al sesto mese di gravidanza, per una perdita di liquido amniotico la donna si era recata all’ospedale di Chieri accompagnata dal marito e dopo alcuni controlli era stata trasferita d’urgenza all’ospedale di Moncalieri.

Dopo la somministrazione di alcune terapie, la situazione di Meriem stava rientrando nella norma, ma un improvviso peggioramento delle sue condizioni ha reso necessario l’intervento con un cesareo d’urgenza nella notte tra il 25 e il 26 aprile 2023. I medici sono riusciti a far nascere la bambina, ma per la madre non c’è stato nulla da fare.

Il marito della donna: “Voglio solo verità e giustizia”

Il marito di Meriem Mauris chiede adesso “verità e giustizia” per la morte della moglie. L’uomo ha raccontato che quando è arrivato in ospedale quella notte, nessuno gli ha parlato di “condizioni critiche”.

Sul caso indaga adesso la Procura di Torino, in particolare, il procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo e la Pm Sara Panelli hanno ipotizzato il reato di omicidio colposo a carico di alcuni medici e paramedici.

Inoltre, è stato disposto il sequestro della salma di Meriem su cui sarà presto eseguita l’autopsia e di tutta la documentazione clinica della donna.