Torino, auto contro carro attrezzi: Federico morto a 27 anni

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 21 dicembre sulla strada della Rezza a Chieri (Torino).

L’automobile di Federico Rabito è scivolata sul ghiaccio fino a scontrarsi frontalmente contro un carro attrezzi. Il 27enne non ce l’ha fatta.

Torino, auto si schianta contro un carro attrezzi: Federico Rabito morto a 27 anni

Erano le ultime ore del pomeriggio di ieri, mercoledì 21 dicembre, quando l’automobile di Federico Rabito è uscita dalla sua corsia, invadendo quella destinata al senso di marcia opposto. Il conducente non è riuscito ad intervenire, le ruote della sua macchina hanno slittato sul ghiaccio, e il mezzo si è schiantato violentemente contro un carro attrezzi.

Il frontale è stato pauroso e non ha lasciato scampo al ragazzo alla guida dell’automobile.

L’intervento dei soccorsi e il decesso di Federico

Sul posto sono intervenuti i medici del 118, arrivati sul luogo del sinistro a bordo di un’ambulanza. I sanitari hanno provato in tutti i modi a rianimare il 27enne, ma per il ragazzo non c’era già più niente da fare. Federico Rabito è morto sul colpo.