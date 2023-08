Una bambina di 5 anni è caduta da un balcone al quinto piano ed è stata salvata da Mattia Aguzzi, il passante che si trovava in via Nizza, a Torino, ed ha visto la scena dalla strada. L’uomo, 37 anni, ha preso al volo la bambina, attenuando l’impatto.

La dinamica

L’episodio è avvenuto questa mattina, poco prima delle 11. La bimba, che era in casa con i genitori, è stata notata da un passante mentre, utilizzando una sedia, si arrampicava sul balcone. Quando la bimba ha perso l’equilibrio ed è caduta, il 37enne ha seguito la traiettoria e l’ha afferrata al volo.

Le parole del ragazzo e le condizioni della bimba

“Questa mattina sono uscito con la mia ragazza e delle urla, provenienti da un palazzo, hanno catturato la mia attenzione“, ha esordito così Mattia Aguzzi. “Ho visto la bimba e le urlavo di stare ferma ma lei non sentiva. Quando l’ho vista cadere, mi sono messo di sotto e l’ho bloccata, attutendo il colpo. All’inizio dalla bimba non ho sentito nessun segno di vita, ma subito dopo si è messa a piangere e ho tirato un sospiro di sollievo. Io invece all’inizio non riuscivo a respirare, poi mi sono ripreso. Ho agito d’istinto“, ha concluso l’uomo che è stato portato al Cto per accertamenti ed è stato dimesso poche ore dopo.

Secondo quanto riferiscono i carabinieri, la bimba ha riportato lesioni lievi ed è lucida, si trova in osservazione all’ospedale Regina Margherita.

