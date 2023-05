Torino, incendio in un palazzo in via Nigra: evacuate 40 persone

Momenti di grande paura nella serata di ieri, mercoledì 10 maggio, intorno alle 23, a Torino. In un palazzo di via Nigra, angolo via Breglio, è scoppiato un incendio in una soffitta e in un tetto, e una quarantina di persone sono state evacuate dalle proprie abitazioni. Di queste persone dieci sono state ospitate nella palestra di via delle Magnolie 5, mentre gli altri hanno trovato alloggio da parenti e amici, che li hanno ospitati.

Non ci sono feriti o intossicati

L’incendio si è propagato poco prima delle 23 nella soffitta e nel tetto di uno stabile di cinque piani. Il palazzo è stato evacuato per consentire le operazioni di spegnimento. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco, più un’autoscala e mezzi di supporto, oltre al personale del 118 e alla polizia. Fortunatamente non ci sono stati feriti o intossicati.