Milano, a fuoco diverse auto in centro: una scuola evacuata

Questa mattina, giovedì 11 maggio, è scoppiato in centro a Milano in via Pier Lombardo, zona Porta Romana. Per il momento non sono ancora note le origini del rogo, ma si è alzata una nube nera visibile da diverse zone della città. Quattro persone sarebbero rimaste ferite, secondo quanto riportato da Fanpage.it. L’incendio ha coinvolto almeno quattro auto e un paio di appartamenti e una farmacia. Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe partito proprio dalle auto. Le ipotesi sono che si sia trattato di un atto doloso o di un furgone esploso per motivi da accertare. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. La vicina scuola delle suore Mantellate e alcune palazzine sono state evacuate per precauzione.