Nell’ambito dell’indagine sono state arrestate sei persone, su ordinanza della Direzione distrettuale antimafia della Procura. Le accuse sono di detenzione e traffico di stupefacenti.

Scoperto traffico milionario di hashish a Torino

Come riporta l’Ansa, gli inquirenti hanno rivelato un traffico di hashish per almeno 150 chilogrammi, pari ad un valore di mercato di più di 1,6 milioni di euro. Dei sei arrestati, cinque sono in carcere e uno si trova agli arresti domiciliari. Il giro di droga è stato scoperto dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Torino con il Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata (Scico) di Roma, in collaborazione con la Direzione centrale per i servizi antidroga.

Le indagini

Secondo le prime ricostruzioni era stata creata una catena di approvvigionamento e distribuzione, che partiva dall’acquisto della droga, passava dallo stoccaggio e terminava con la messa sul mercato. La rete non comprendeva solo l’Italia, ma arrivava fino in Spagna. Gli stupefacenti venivano acquistati soprattutto da un gruppo criminale conosciuto nella zona dell’Astigiano.

Da Torino alla Puglia

La banda, operante sul capoluogo piemontese, aveva una conoscenza consolidata dei quartieri adibiti a principale piazza di spaccio, come quello di Barriera di Milano, Mirafiori e Madonna di Campagna. Tra gli arrestati c’è anche chi si occupava di gestire i collegamenti con il Sud Italia, in particolare con il territorio di Cerignola, in provincia di Foggia. Qui sembra giungessero importanti quantitativi di hashish.