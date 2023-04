Torna a scuola la maestra sospesa per le preghiere in classe a Natale

La maestra sospesa per le preghiere in classe torna a far sentire la sua voce: "Le mamme mi stanno sostenendo"

La sua “cattività” decisa dalla dirigenza è finita e torna a scuola la maestra sospesa per le preghiere in classe a Natale: la commozione di Marisa Francescangeli e i fiori con abbracci per accoglierla di nuovo sono stati raccontati dai media isolani alla fine dei venti giorniin cui era stata lontana dall’istituto di San Vero Milis, in provincia di Oristano. Il 22 dicembre 2022 la maestra aveva recitato con gli alunni un’Ave Maria e un Padre Nostro durante una supplenza per una collega e la 58enne sarda è stata accolta con un mazzo di fiori e tanti abbracci.

Torna la maestra sospesa per le preghiere

Ha detto la Francescangeli: “Quello che è importante è che le mamme mi stanno sostenendo. Piangevo già prima di arrivare, non vedevo l’ora di poter riabbracciare i miei alunni, che non meritano quanto è accaduto. Sono sicura che si riprenderanno alla grande”. E ancora: “Sono felice per i bambini perché non meritavano quanto accaduto e sono sicura che riprenderemo alla grande”. La Francescangeli era stata “accusata” da alcuni genitori di indottrinamento anche con l’unzione con l’olio di Medjugorie e con video su catastrofi naturali attribuite all’ira di Dio per i peccati degli uomini.

La scritta sul muro: “A pregare in chiesa”

Intanto sul muro della scuola è comparsa la scritta “A pregai in crèsia”, cioè “A pregare in chiesa”. Francescangeli vuole giustizia: “Non vedo l’ora di riprendere a lavorare sono qui per i miei bambini. Sono stati venti giorni difficili e di stress. È giusto adesso che si sappia la verità, deve venire fuori, ci sarà un procedimento penale. Ho tante persone che mi stanno sostenendo in questo momento”.