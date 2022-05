Tornare in forma con la Dieta Lemme: la Filosofia Alimentare del Dottor Lemme per rimettersi in forma dopo le vacanze pasquali.

La famosa Dieta Lemme, è una vera e propria Filosofia Alimentare, creata dal Dottor Alberico Lemme che ha messo in discussione il dogma della dieta, contestandone i principi storicamente convalidati attraverso una spettacolare tecnica comunicativa.

Un nuovo modo di pensare all’alimentazione che ha portato il Dottor Lemme a fondare nel 2000 “Filosofia Alimentare”. Una scuola di pensiero avanguardista e controcorrente, dove il paradosso regola il meccanismo: “bisogna mangiare per dimagrire”.

Il Dottor Lemme: il dietologo dei Vip

Il Dottor Lemme ha raggiunto la sua massima notorietà grazie ai suoi numerosi pazienti, tra cui più di 1800 medici e tantissimi VIP motivo per cui da molti è conosciuto come il “dietologo dei Vip”. Personaggi famosi, del teatro e della lirica, artisti di fama internazionale, grandi imprenditori e uomini di Stato.

Negli anni ha partecipato a numerosi programmi televisivi e radiofonici dove ha sempre avuto la meglio sui dietologi chiamati a contrastarlo, sconfessandoli scientificamente, ma regalando loro la “magra” consolazione della visibilità.

La Filosofia Alimentare del Dottor Lemme

La Filosofia Alimentare del Dottor Lemme si basa su questo lungo programma di Ricerca e Sviluppo, iniziato nel 2003, e pone al centro la salute e il gusto dei suoi pazienti, non il loro portafoglio. Uno studio approfondito che ha consentito ad Alberico Lemme di mettere a punto centinaia di ricette, partendo dalla preziosa tradizione della cucina italiana, che consentono di ottenere risultati senza fare rinunce drastiche o spese esorbitanti.

Un Viaggio Culinario senza limitazioni o rinunce

Uno dei punti fermi della Filosofia del Dottor Lemme e del Viaggio Culinario, che propone ai suoi seguaci, è non dover sottostare alle restrizioni impossibili delle normali diete; causa principale del loro fallimento.

“Tutto questo è possibile perché sono h24 su due numeri di telefono. – ha spiegato il Dottor Lemme, aggiungendo un esempio – “La persona, nel momento in cui si trova in pizzeria, in gelateria o dalla suocera, mi può chiamare, leggere il menu o dirmi cosa c’è sul tavolo e io la consiglio. Se quello che mangia da un punto di vista metabolico ormonale è un errore, io so cosa fargli mangiare il giorno dopo per correggerlo. Il soggetto piacevolmente sorpreso continua a dimagrire soddisfatto e felice.”

La Fabbrica del Benessere del Dottor Lemme: soluzioni alimentari innovative per chi non ha tempo

La Fabbrica del Benessere del Dottor Lemme, si presenta come un solido alleato di coloro che vogliono seguire un piano equilibrato, fornendo loro soluzioni alimentari innovative. Dal 2006 Alberico Lemme spedisce infatti i suoi piatti pronti in tutta Italia e nelle isole in 24 ore.

Tutti i piatti, rigorosamente studiati per equilibrare gusto e salute, vengono surgelati adottando le tecniche della “surgelazione criogenica” con azoto, con macchinari costosi e sofisticati che consentono temperature e tempi di abbattimento tali da non alterare le proprietà nutritive e organolettiche (fragranza, consistenza, colore, odore, ecc.) dell’alimento. In modo che chiunque possa avere un pasto pronto in poco tempo.

Primi, secondi, panificati, dolci: tutti i piatti creati nella Fabbrica del Benessere del Dottor Lemme sono acquistabili sull’app proprietaria RIVOLUZIONE DIMAGRANTE, https://webapp.rivoluzionedimagrante.it/, previa registrazione.

Ristolemme, il rivoluzionario ristorante del Dottor Lemme

Il Ristolemme è il rivoluzionario ristorante del Dottor Lemme, studiato per offrire agli amanti della salute e della buona cucina uno spazio unico nel suo genere che vuole rieducare il commensale ai sapori di chi si avvicina a questa nuova filosofia del mangiare secondo cui: “Mangiare al ristorante non è più l’equivalente di danneggiarsi arterie, fegato e fianchi, ma l’esatto contrario”.

Come spiegato dallo stesso Dottor Lemme il Ristolemme è quindi “l’unico ristorante al mondo dove si mangia per dimagrire e non solo: ci si cura con il cibo. Dove si ama sé stessi”.