Tosse secca: cause, rimedi e differenze con la tosse grassa

La tosse è un riflesso fisiologico di protezione le vie aeree, basato sull’espulsione improvvisa e violenta di aria dai polmoni con lo scopo di liberare le vie aree da muco e sostanze irritanti. Esistono comunemente due tipi di tosse: la tosse produttiva o tosse grassa, e la tosse non produttiva, o tosse secca.

Quali sono le differenze tra una tosse grassa e una tosse secca?

Vediamo insieme come distinguere tra i principali tipi di tosse:

La tosse grassa produce muco o catarro, con il fine di liberare le vie aeree da muco e sostanze estranee presenti nei polmoni. Il muco può essere prodotto nei polmoni a causa di bronchiti, polmoniti o altre condizioni ostruttive. Talvolta raffreddori e allergie possono produrre muco, il quale scende lungo la gola (drenaggio post-nasale).

La tosse secca, invece non produce muco o catarro ed è caratterizzata da un’irritazione delle vie respiratorie, che crea una sensazione di prurito in gola. Ci sono molti fattori, dalle allergie al reflusso gastroesofageo, che possono causare una tosse secca. In alcuni casi, non c’è una causa evidente. Indipendentemente dalla causa, una tosse secca persistente può seriamente influire sulla vita quotidiana, specialmente se si manifesta di notte.

In generale, è importante distinguere tra tosse secca e tosse grassa per poter scegliere il trattamento più appropriato.

Quali sono le cause della tosse secca?

Le cause della tosse secca possono essere varie. Ecco un elenco delle più comuni:

Asma: una condizione in cui le vie aeree si gonfiano e si restringono. La tosse correlata all’asma può essere secca o grassa, anche se spesso è secca. La tosse è un sintomo comune dell’asma, ma di solito non è il sintomo principale.

una condizione in cui le vie aeree si gonfiano e si restringono. La tosse correlata all’asma può essere secca o grassa, anche se spesso è secca. La tosse è un sintomo comune dell’asma, ma di solito non è il sintomo principale. Reflusso gastroesofageo: è un tipo di reflusso acido cronico. Si verifica quando l’acido dello stomaco risale regolarmente nell’esofago, che collega la bocca allo stomaco. L’acido dello stomaco può irritare l’esofago e scatenare il riflesso della tosse.

è un tipo di reflusso acido cronico. Si verifica quando l’acido dello stomaco risale regolarmente nell’esofago, che collega la bocca allo stomaco. L’acido dello stomaco può irritare l’esofago e scatenare il riflesso della tosse. Infezione virale: quando contrai uno dei molti virus che causano il raffreddore, i sintomi a breve termine di solito durano meno di una settimana. Non è raro, tuttavia, che una tosse persista a lungo dopo che gli altri sintomi sono migliorati. Queste tosse post-raffreddore sono di solito secche e possono durare fino a 2 mesi. Sono di solito il risultato di irritazione delle vie aeree, che spesso sono ipersensibili dopo una malattia virale.

quando contrai uno dei molti virus che causano il raffreddore, i sintomi a breve termine di solito durano meno di una settimana. Non è raro, tuttavia, che una tosse persista a lungo dopo che gli altri sintomi sono migliorati. Queste tosse post-raffreddore sono di solito secche e possono durare fino a 2 mesi. Sono di solito il risultato di irritazione delle vie aeree, che spesso sono ipersensibili dopo una malattia virale. Infezioni delle vie respiratorie superiori: si tratta di un virus o batteri che infettano il naso, la gola, la faringe, la laringe e i bronchi.

si tratta di un virus o batteri che infettano il naso, la gola, la faringe, la laringe e i bronchi. Allergie: quando il tuo sistema immunitario scambia una sostanza estranea innocua, come il polline, per qualcosa di pericoloso per il tuo corpo, lo attacca. Questo causa sintomi allergici come la tosse. I sintomi allergici stagionali possono durare fino a quando sei esposto all’allergene.

Quanto dura la tosse secca?

Una tosse può persistere anche dopo che i sintomi del raffreddore sono passati, generalmente fino a un totale di 3 settimane. Consulta il tuo medico di base se hai avuto una tosse per più di 3 settimane, se la tosse è molto forte o peggiora rapidamente, se hai dolore al petto, se hai ghiandole gonfie, se ti è difficile respirare, se hai un sistema immunitario indebolito. Consulta un medico immediatamente se stai tossendo sangue.

Quali sono i rimedi per la tosse secca?

La tosse secca può essere difficile da trattare. Una volta che le vie aeree diventano troppo sensibili, sono facilmente irritate dalla tosse, creando un circolo vizioso. Tuttavia, ci sono alcune cose che è possibile fare per alleviare i sintomi, indipendentemente dalla causa della tosse ti consigliamo di:

Bere molti liquidi, acqua soprattutto, tisane e bevande calde.

Succhiare delle caramelle per la gola per idratare e lenire il tessuto della gola irritato.

Aggiungere il miele a una bevanda calda.

Prendere farmaci da banco per sopprimere il riflesso della tosse.

Fare un bagno caldo o respirare il vapore dalla doccia.

Utilizzare un umidificatore per umidificare l’aria.

Farmaci per la tosse secca

Quando si cercano i farmaci per la tosse è importante sapere che ci sono due tipi di farmaci per la tosse da banco disponibili: i farmaci per la tosse antitussivi e quelli espettoranti. I farmaci per la tosse antitussivi riducono la tosse bloccando il riflesso della tosse e sono indicati per la tosse secca. Gli espettoranti invece sono migliori per la tosse grassa. Funzionano diluendo il muco nelle vie respiratorie in modo da poterlo espellere più facilmente.

Come prevenire la tosse secca?

Per aiutare a prevenire la tosse secca, è importante bere molta acqua per mantenere la gola sempre ben idratata. È inoltre possibile provare a eliminare ciò che può scatenare la tosse secca come: