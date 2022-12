Tosti (Campus BioMedico): "Innovazione vero driver"

Roma, 6 dic.

(Adnkronos Salute) – "Abbiamo voluto organizzare l'Healthcare Innovation Forum perché coincide con un momento particolare di crescita e sviluppo del sistema Campus Bio-Medico: l'innovazione in questo momento è il vero driver, il sistema trainante che potrà garantire di poter portare a livello di prevenzione e diagnostica, di terapia, di sistemi infrastrutturali sanitari, di sistemi di telemedicina e di robotica tutte quelle componenti innovative che tanto potranno fare per i nostri pazienti e il mondo sanitario.

Da qui l'idea di fare incontrare il mondo istituzionale, il mondo accademico e della ricerca con il mondo sanitario". Così Carlo Tosti, presidente dell'Università e della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, a margine della prima edizione dell'Healthcare Innovation Forum promosso da Core in collaborazione con il Campus Bio-Medico, dove è in corso. Obiettivo dell'evento: analizzare le maggiori trasformazioni sul tema e le potenzialità offerte dall'innovazione tecnologica e digitalizzazione per progettare la medicina del futuro.

"Le sfide che ci attendono guardano al mondo dell'economia circolare, dell'ambiente, della biodiversità – sottolinea Tosti – tutti temi che sono in linea con l'orientamento e lo sviluppo delle nostre facoltà dipartimentali. Non ultimo il corso di laurea 'Medicine and surgery Medtech', che garantirà l'integrazione tra medicina e tecnologia come l'industria biomedica e l'ingegneria biomedica ci chiedono di fare proprio perché le tecnologie sono diventate parte integrante del mondo della medicina".