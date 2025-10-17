Home > Cronaca esteri > Usa, l'annuncio di Donald Trump: "Incontrerò Xi Jinping in Sud Corea tra due...

Usa, l'annuncio di Donald Trump: "Incontrerò Xi Jinping in Sud Corea tra due settimane"

Dopo le tensioni degli scorsi giorni, il presidente degli Stati Uniti ha confermato che vedrà il leader cinese tra 15 giorni.

L’incontro si farà. Donald Trump e Xi Jinping si incontreranno tra due settimane in Sud Corea. Ad annunciarlo lo stesso presidente degli Stati Uniti nel corso di una intervista a Fox News.

Incontro tra Donald Trump e Xi Jinping: le tensioni degli scorsi giorni

Negli scorsi giorni ci sono state diverse tensioni sui dazi tra Usa e Cina, tanto che l’incontro in programma tra Donald Trump e Xi Jinping sembrava stesse saltando.

Ricordiamo che il Tycoon ha minacciato di alzare le tariffe per la Cina del 100% a partire dal prossimo 1 di novembre e aveva detto che non c’erano motivi per incontrare il leader cinese. Trump, inoltre, aveva accusato Pechino di tenere “il mondo prigioniero” attraverso nuovi controlli sulle esportazioni di terre rare, semiconduttori e sistemi di difesa. Ora però pare che tensioni si siano appianate, e l’incontro si farà.

Nonostante le tensioni degli scorsi giorni, l’incontro tra Donald Trump e Xi Jinping si farà. E’ lo stesso presidente degli Usa ad annunciarlo a Fox News: incontrerò il presidente cinese Xi Jinping tra due settimane in Sud Corea”. Il Tycoon ha anche detto di essere fiducioso che le cose andranno bene.