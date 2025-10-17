L’incontro si farà. Donald Trump e Xi Jinping si incontreranno tra due settimane in Sud Corea. Ad annunciarlo lo stesso presidente degli Stati Uniti nel corso di una intervista a Fox News.

Incontro tra Donald Trump e Xi Jinping: le tensioni degli scorsi giorni

Negli scorsi giorni ci sono state diverse tensioni sui dazi tra Usa e Cina, tanto che l’incontro in programma tra Donald Trump e Xi Jinping sembrava stesse saltando.

Ricordiamo che il Tycoon ha minacciato di alzare le tariffe per la Cina del 100% a partire dal prossimo 1 di novembre e aveva detto che non c’erano motivi per incontrare il leader cinese. Trump, inoltre, aveva accusato Pechino di tenere “il mondo prigioniero” attraverso nuovi controlli sulle esportazioni di terre rare, semiconduttori e sistemi di difesa. Ora però pare che tensioni si siano appianate, e l’incontro si farà.

Usa, l’annuncio di Donald Trump: “Incontrerò Xi Jinping in Sud Corea tra due settimane”

Nonostante le tensioni degli scorsi giorni, l’incontro tra Donald Trump e Xi Jinping si farà. E’ lo stesso presidente degli Usa ad annunciarlo a Fox News: “incontrerò il presidente cinese Xi Jinping tra due settimane in Sud Corea”. Il Tycoon ha anche detto di essere fiducioso che le cose andranno bene.