Tragedia a Benevento, dove un pensionato muore travolto dalla motozappa. Da quanto si apprende in queste ore un 71enne era alla guida del mezzo agricolo quando lo stesso lo ha ucciso in maniera orribile. Sulle cause di innesco e sulle dinamiche precise del tremendo incidente con esito fatale sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine operanti in quel drammatico frangente.

Pensionato muore travolto da motozappa

Quello che si sa è che l’incidente è avvenuto nella giornata di ieri nel Sannio e che a seguito dello stesso un pensionato è morto travolto da una motozappa. Tutto è accaduto a San Giorgio la Molara, in provincia di Benevento, con un 71enne deceduto a seguito delle tremende e gravi ferite riportate dopo essere stato travolto da una motozappa.

L’arrivo di soccorritori e carabinieri

Il sinistro si è verificato all’interno di un fondo agricolo di proprietà stessa del 71enne, nei confronti del quale sono scattati immediatamente ma purtroppo invano i soccorsi. Sul posto sono giunti a razzo i carabinieri della territoriale in forza al comando stazione locale ed un team di sanitari del 118, ma non c’è stato nulla da fare. Il magistrato di turno dovrà decidere in ordine alla salma in queste ore successive alla tragedia.