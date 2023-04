Tragedia a Bitonto, scontro fra due auto: morti 4 ragazzi

Il terribile incidente è avvenuto poco dopo le ore 23 della serata di ieri, martedì 25 Aprile, sulla strada che collega Bari e Bitonto. Due automobili sono andate a collidere violentemente: morti tutti e 4 i passeggeri della prima auto, feriti i 2 della seconda.

Bitonto, incidente fra due auto: morti 4 ragazzi

Secondo le prime informazioni che arrivano, tutte e quattro le persone decedute avevano tra i 17 e i 27 anni. Si tratta di due ragazzi e due ragazze che stavano viaggiando a bordo di una Opel Corsa grigia sulla strada 231 fra Bitonto e Bari. L’Opel si è scontrata, in una dinamica ancora tutta da chiarire, con una Renault Scenic che viaggiava in direzione opposta. Le due persone a bordo della Renault, dopo lo schianto, sono rimaste ferite.

L’arrivo dei soccorsi

Dopo l’incidente, sono arrivati sul posto i vigili del fuoco che si sono occupati di estrarre i corpi dalle lamiere delle due autmobili. I sanitari del 118 hanno provato a rianimare i passeggeri della Opel, ma per loro non c’era già più nulla da fare. “Era l’unica sorella che avevo” – afferma disperato il fratello di una delle ragazze morte arrivato sul luogo del sinistro. I due passeggeri della Renault sono, invece, stati portati in ospedale, dove sono ricoverati entrambi con fratture multiple.