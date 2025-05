Un tragico incidente stradale

La notte scorsa, la comunità di Capannori, in provincia di Lucca, è stata scossa da un tragico incidente stradale che ha portato alla morte di una ragazza di soli 17 anni. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane stava viaggiando in sella a uno scooter quando è stata investita da un’auto in via Romana.

L’impatto è stato così violento che la ragazza è stata trascinata per diversi metri, finendo in un campo adiacente alla strada.

Intervento dei soccorsi

La chiamata ai soccorsi è stata effettuata tempestivamente, ma purtroppo, all’arrivo dei sanitari, non c’era nulla da fare. I medici, giunti sul posto con un’ambulanza e un medico a bordo, hanno potuto solo constatare il decesso della giovane. La notizia ha colpito profondamente non solo la famiglia, ma anche l’intera comunità di Capannori, che si è stretta attorno al dolore dei genitori e degli amici della vittima.

La reazione della comunità

Questo tragico evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale nella zona. Molti residenti hanno espresso la loro preoccupazione riguardo alla velocità delle auto in transito e alla necessità di maggiori controlli e misure di sicurezza. “È inaccettabile che una vita così giovane venga spezzata in questo modo”, ha dichiarato un vicino di casa, evidenziando la necessità di interventi urgenti per prevenire simili tragedie in futuro.

La ragazza, che risiedeva a Capannori, era ben voluta da tutti e la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile. La comunità si prepara a commemorare la giovane, con iniziative che mirano a sensibilizzare sull’importanza della sicurezza stradale e a onorare la sua memoria.