Un incendio devastante

Nella serata di martedì, un tragico incendio ha colpito una famiglia a Cassano delle Murge, un comune in provincia di Bari. Le vittime, Vito e Rosa Coppi, rispettivamente di 33 e 38 anni, sono stati trovati senza vita nella mansarda della loro abitazione. Il rogo, che ha distrutto gran parte dell’appartamento, è scoppiato mentre i due erano soli in casa.

La madre, in quel momento, si trovava in ospedale a Bari per assistere il marito, ricoverato per problemi di salute.

Indizi di un gesto volontario

Le indagini condotte dai carabinieri hanno rivelato la presenza di una lettera, che potrebbe suggerire che l’incendio sia stato causato da un gesto volontario. Questo elemento ha sollevato interrogativi sulla salute mentale dei due giovani, che, secondo fonti vicine alla famiglia, avrebbero sofferto di un quadro clinico complesso e di stati di depressione. La situazione familiare era già sotto osservazione da parte dei servizi sociali, evidenziando una realtà difficile e complessa.

Un dramma che colpisce la comunità

La notizia della tragedia ha scosso profondamente la comunità di Cassano delle Murge. Molti residenti esprimono il loro dolore e la loro incredulità di fronte a un evento così drammatico. La famiglia Coppi era conosciuta nel quartiere e la loro perdita lascia un vuoto incolmabile. Le autorità locali stanno ora lavorando per fornire supporto e assistenza a chi è stato colpito da questa tragedia, mentre le indagini continuano per chiarire le circostanze esatte dell’incendio e il contesto in cui è avvenuto.