Tragedia a Collegno: Marco Veronese ucciso in un agguato mortale

Un tragico evento ha colpito Collegno, dove Marco Veronese ha tragicamente perso la vita a causa di un'aggressione fatale.

La cittadina di Collegno, alle porte di Torino, è stata teatro di un tragico episodio di violenza nella notte tra il 22 e il 23 ottobre. Marco Veronese, un uomo di 39 anni, è stato brutalmente ucciso con un’arma da taglio in un agguato che ha lasciato la comunità sotto shock.

La scena dell’omicidio si è svolta all’angolo tra via Sabotino e corso Francia, nei pressi dell’abitazione dei genitori della vittima, dove Marco risiedeva dopo la separazione.

I dettagli di quanto accaduto sono ancora in fase di accertamento, ma i testimoni raccontano di un vero e proprio assalto.

I primi soccorsi e la fuga dell’aggressore

L’allerta è scattata intorno all’1.30, quando un passante ha notato un uomo a terra, gravemente ferito. Immediatamente, è stata chiamata un’ambulanza e i soccorritori del 118 sono giunti sul posto, ma purtroppo non hanno potuto salvare Marco, colpito da dodici o tredici coltellate.

Il killer, descritto come un individuo incappucciato, si è dato rapidamente alla fuga, lasciando dietro di sé un’atmosfera di paura e inquietudine. Le forze dell’ordine, in particolare i Carabinieri, sono subito intervenute per avviare le indagini e cercare di ricostruire la dinamica dell’aggressione.

Le testimonianze di chi ha assistito

Una vicina ha raccontato di aver udito forti urla provenire dalla strada, seguite da frasi come “Che cosa fai?” e insulti. La donna ha descritto di aver visto due uomini coinvolti in una colluttazione, uno dei quali, Marco, è stato infine raggiunto e colpito ripetutamente.

“Ho visto un uomo con il cappuccio inseguire un altro che cercava di fuggire. Dopo essere stato colpito, Marco è crollato a terra, urlando ‘oh mio Dio'”, ha riferito la testimone, sottolineando l’intensità e la drammaticità della scena.

Indagini in corso e interrogativi senza risposta

Le indagini sono attualmente nelle mani dei Carabinieri delle compagnie di Collegno e Rivoli, insieme al Nucleo investigativo di Torino. Gli inquirenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area per cercare di identificare il colpevole e comprendere il movente di questo crimine efferato.

Marco Veronese era un imprenditore che gestiva una ditta di videosorveglianza, un’attività che si trovava a pochi passi dalla sua residenza. Era anche padre di tre figli e stava attraversando un momento difficile della sua vita, dopo la separazione dalla moglie. La sua morte ha suscitato un’ondata di tristezza e incredulità tra amici e familiari.

Il contesto sociale e le reazioni della comunità

Questo omicidio riporta alla luce tematiche di sicurezza e violenza nelle nostre città. La comunità locale si sta interrogando su come eventi così tragici possano accadere, soprattutto in zone ritenute tranquille. La sindaca di Collegno ha espresso la sua solidarietà alla famiglia della vittima, promettendo che le autorità faranno il possibile per garantire giustizia.

La mobilitazione delle forze dell’ordine e il coinvolgimento della comunità sono essenziali per affrontare la paura e la preoccupazione che circondano questo caso. La speranza è che, attraverso un lavoro investigativo meticoloso, si possa fare luce su questo drammatico episodio e restituire un senso di sicurezza ai cittadini.