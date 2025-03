Un tragico evento che ha scosso Messina

La città di Messina è stata scossa da un tragico evento che ha portato alla morte di una giovane infermiera, Sara Campanella, di soli 22 anni. La ragazza, originaria di Palermo e tirocinante presso la facoltà di Scienze infermieristiche, è stata accoltellata in viale Gazzi, davanti all’ingresso dello stadio “Celeste”. Questo episodio di violenza ha suscitato indignazione e preoccupazione tra i cittadini e le autorità locali.

Le circostanze dell’aggressione

Secondo le prime ricostruzioni, Sara sarebbe stata colpita con un coltello al collo da un giovane, il quale è poi fuggito subito dopo l’aggressione. Nonostante i tempestivi soccorsi e il trasferimento d’urgenza al Policlinico, i medici non sono riusciti a salvarla. La coltellata le ha reciso la giugulare, causando la sua morte in pochi minuti. La scena dell’aggressione è stata descritta come drammatica, con alcuni infermieri fuori servizio che hanno dato l’allarme e hanno cercato di prestare soccorso alla giovane.

Indagini in corso

I carabinieri sono attualmente impegnati nelle indagini per identificare e catturare l’aggressore. Testimoni oculari hanno riferito di aver assistito a una lite tra la vittima e un’altra persona poco prima dell’accoltellamento. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo informazioni e testimonianze per ricostruire la dinamica dell’evento e comprendere le motivazioni che hanno portato a un gesto così estremo. La comunità è in attesa di risposte e giustizia per la giovane infermiera, la cui vita è stata spezzata in modo così violento.